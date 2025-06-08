МИД Абхазии назвал утопией желание Грузии вернуть республику в свой состав
Сухум и Тбилиси еще не подписали соглашение о неприменении силы из-за «фантомных болей» грузинских властей и их желания вернуть Абхазию в состав Грузии, заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.
«Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия», – сказал министр «РИА Новости».
Ряд «здравомыслящих» политиков в Тбилиси понимают, что возвращения республики в состав Грузии не будет, но не говорят об этом вслух, указал Барциц.
В сентябре 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии «восстановить мосты», но подчеркнул, что это – «20% нашей территории, которые незаконно оккупированы». Это утверждение зафиксировано в законе Грузии об «оккупированных территориях». Документ был принят в октябре 2008 г., через три месяца после неудачной попытки с помощью военной силы взять под контроль Южную Осетию, окончившейся признанием ее и Абхазии Россией. В грузинском законе Южная Осетия названа Цхинвальским регионом, а Республика Абхазия – Абхазской автономной республикой в составе Грузии.
В феврале и марте в Абхазии состоялись президентские выборы. МИД Грузии заявил, что проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики.