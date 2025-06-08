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МИД Абхазии назвал утопией желание Грузии вернуть республику в свой состав

Ведомости

Сухум и Тбилиси еще не подписали соглашение о неприменении силы из-за «фантомных болей» грузинских властей и их желания вернуть Абхазию в состав Грузии, заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.

«Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия», – сказал министр «РИА Новости».

Ряд «здравомыслящих» политиков в Тбилиси понимают, что возвращения республики в состав Грузии не будет, но не говорят об этом вслух, указал Барциц.

В сентябре 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии «восстановить мосты», но подчеркнул, что это – «20% нашей территории, которые незаконно оккупированы». Это утверждение зафиксировано в законе Грузии об «оккупированных территориях». Документ был принят в октябре 2008 г., через три месяца после неудачной попытки с помощью военной силы взять под контроль Южную Осетию, окончившейся признанием ее и Абхазии Россией. В грузинском законе Южная Осетия названа Цхинвальским регионом, а Республика Абхазия – Абхазской автономной республикой в составе Грузии.

В феврале и марте в Абхазии состоялись президентские выборы. МИД Грузии заявил, что проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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