МИД Абхазии назвал утопией желание Грузии вернуть республику в свой состав

В сентябре 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии «восстановить мосты», но подчеркнул, что это – «20% нашей территории, которые незаконно оккупированы». Это утверждение зафиксировано в законе Грузии об «оккупированных территориях». Документ был принят в октябре 2008 г., через три месяца после неудачной попытки с помощью военной силы взять под контроль Южную Осетию, окончившейся признанием ее и Абхазии Россией. В грузинском законе Южная Осетия названа Цхинвальским регионом, а Республика Абхазия – Абхазской автономной республикой в составе Грузии.