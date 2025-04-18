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/ Политика

Президент Абхазии утвердил структуру правительства страны

Ведомости

Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании нового состава правительства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в Telegram-канале.

В соответствии с конституционным законом о правительстве вице-премьерами республики стали Джансух Нанба, Тарас Хагба и Вараздат Миносян. Пост вице-премьера и министра внутренних дел занял Роберт Киут. Руководителем аппарата кабмина назначен Иатыр Ажиба.

Пост министра иностранных дел занял Олег Барциц, министра обороны – Владимир Ануа, здравоохранения – Эдуард Бутба, финансов – Саид Губаз, экономики – Теймураз Миквабия, просвещения – Хана Гунба, культуры – Даур Кове.

Помимо министерских назначений определены руководители государственных комитетов, служб и управлений, в том числе в сферах экологии, миграции, статистики, лесного хозяйства и архитектуры.

2 апреля премьер-министром Абхазии был назначен Владимир Делба. Назначение Делбы состоялось после того, как должность президента республики официально занял Гунба.

За нового лидера Абхазии Бадру Гунбу во втором туре выборов, которые прошли 1 марта, проголосовали более 54% избирателей, следует из данных ЦИК республики. За его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов.

Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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