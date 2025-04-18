Президент Абхазии утвердил структуру правительства страны
Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании нового состава правительства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в Telegram-канале.
В соответствии с конституционным законом о правительстве вице-премьерами республики стали Джансух Нанба, Тарас Хагба и Вараздат Миносян. Пост вице-премьера и министра внутренних дел занял Роберт Киут. Руководителем аппарата кабмина назначен Иатыр Ажиба.
Пост министра иностранных дел занял Олег Барциц, министра обороны – Владимир Ануа, здравоохранения – Эдуард Бутба, финансов – Саид Губаз, экономики – Теймураз Миквабия, просвещения – Хана Гунба, культуры – Даур Кове.
Помимо министерских назначений определены руководители государственных комитетов, служб и управлений, в том числе в сферах экологии, миграции, статистики, лесного хозяйства и архитектуры.
2 апреля премьер-министром Абхазии был назначен Владимир Делба. Назначение Делбы состоялось после того, как должность президента республики официально занял Гунба.
За нового лидера Абхазии Бадру Гунбу во втором туре выборов, которые прошли 1 марта, проголосовали более 54% избирателей, следует из данных ЦИК республики. За его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.