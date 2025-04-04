Мишустин поздравил с назначением нового абхазского премьера Делбу

Глава российского правительства также подчеркнул значимость дальнейшего углубления связей между Россией и Абхазией. По его словам, отношения двух стран строятся на «принципах дружбы, добрососедства и союзничества», а расширение сотрудничества в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также реализация совместных проектов отвечают интересам обеих сторон.