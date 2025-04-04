Мишустин поздравил с назначением нового абхазского премьера Делбу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравление Владимиру Делбе, назначенному новым премьер-министром Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
Назначение Делбы состоялось после того, как 2 апреля должность президента республики официально занял Бадра Гунба.
«Убежден, что ваша деятельность во главе правительства Абхазии будет способствовать развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни населения республики», – заявил Мишустин.
Глава российского правительства также подчеркнул значимость дальнейшего углубления связей между Россией и Абхазией. По его словам, отношения двух стран строятся на «принципах дружбы, добрососедства и союзничества», а расширение сотрудничества в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также реализация совместных проектов отвечают интересам обеих сторон.
2 апреля Совет Федерации ратифицировал протокол к соглашению с Абхазией о торговом режиме. Документ предусматривает возможность освобождения от вывозных таможенных пошлин на ряд социально значимых товаров, поставляемых из России на территорию республики.