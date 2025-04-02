СФ ратифицировал протокол к соглашению с Абхазией о режиме торговли
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о режиме торговли товарами между Россией и Республикой Абхазия.
Изменения предусматривают возможность неприменения вывозных таможенных пошлин, установленных постановлением кабмина РФ в отношении отдельных наиболее значимых для Республики Абхазия товаров, вывозимых из РФ на таможенную территорию республики.
Беспошлинный режим будет действовать до конца 2025 г. Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых предлагается не вводить вывозные таможенные пошлины, имеют важное социальное и экономическое значение для Абхазии. Их стоимость на внутреннем рынке страны является значимым элементом для формирования общего социального и экономического пространства между странами.
1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство либо вид на жительство в России, смогут получать российские водительские удостоверения без сдачи экзаменов и медосмотра.