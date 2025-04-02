СФ ратифицировал протокол к соглашению с Абхазией о режиме торговли

Беспошлинный режим будет действовать до конца 2025 г. Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых предлагается не вводить вывозные таможенные пошлины, имеют важное социальное и экономическое значение для Абхазии. Их стоимость на внутреннем рынке страны является значимым элементом для формирования общего социального и экономического пространства между странами.