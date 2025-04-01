Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство либо вид на жительство в России, смогут получать российские водительские удостоверения без сдачи экзаменов и медосмотра. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, выдача российских прав будет осуществляться на основании действующих удостоверений, выданных в Абхазии, в упрощенном порядке. При этом процедура может быть организована не только на территории России, но и в самой Абхазии – через представителей МВД РФ, которым будут даны соответствующие полномочия.
Кроме того, предусмотрено освобождение таких граждан от уплаты государственной пошлины за получение российского удостоверения. До 1 апреля 2026 г. российские власти также продолжат признавать действительные абхазские права для управления транспортными средствами на территории РФ.
Правительству поручено внести необходимые изменения в российское законодательство для реализации указанных мер.
5 марта Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Москве. Президент Абхазии напомнил о ратификации соглашения о российском гражданстве для жителей республики и необходимости упростить механизм оформления. Более 70% населения уже имеют российское гражданство, остальные хотят получить его. Путин подтвердил продолжение программы и дал поручения для ускорения процесса.
Также обсуждался новый порядок пересечения границы автотранспортом с 1 апреля. Гунба выразил опасения о трудностях для граждан Абхазии и предложил продлить сроки или увеличить число пунктов выдачи российских водительских удостоверений. Путин согласился и поручил МВД проработать механизм совместно с Абхазией.