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Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Ведомости

Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство либо вид на жительство в России, смогут получать российские водительские удостоверения без сдачи экзаменов и медосмотра. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, выдача российских прав будет осуществляться на основании действующих удостоверений, выданных в Абхазии, в упрощенном порядке. При этом процедура может быть организована не только на территории России, но и в самой Абхазии – через представителей МВД РФ, которым будут даны соответствующие полномочия.

Кроме того, предусмотрено освобождение таких граждан от уплаты государственной пошлины за получение российского удостоверения. До 1 апреля 2026 г. российские власти также продолжат признавать действительные абхазские права для управления транспортными средствами на территории РФ.

Правительству поручено внести необходимые изменения в российское законодательство для реализации указанных мер.

5 марта Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Москве. Президент Абхазии напомнил о ратификации соглашения о российском гражданстве для жителей республики и необходимости упростить механизм оформления. Более 70% населения уже имеют российское гражданство, остальные хотят получить его. Путин подтвердил продолжение программы и дал поручения для ускорения процесса.

Также обсуждался новый порядок пересечения границы автотранспортом с 1 апреля. Гунба выразил опасения о трудностях для граждан Абхазии и предложил продлить сроки или увеличить число пунктов выдачи российских водительских удостоверений. Путин согласился и поручил МВД проработать механизм совместно с Абхазией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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