Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Согласно указу, выдача российских прав будет осуществляться на основании действующих удостоверений, выданных в Абхазии, в упрощенном порядке. При этом процедура может быть организована не только на территории России, но и в самой Абхазии – через представителей МВД РФ, которым будут даны соответствующие полномочия.