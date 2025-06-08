Удаленные со смартфона данные могут стать причиной отказа во въезде в РФ

По данным агентства, один из тех, кто получил отказ во въезде в РФ, перед поездкой удалил 5000 фотографий и видео, а также несколько контактов с телефона. В судебном постановлении по этому делу сказано, что такая информация позволяет сотрудникам пограничного контроля сделать вывод «о сокрытии истинных политических взглядов» и «заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ».