Удаленные со смартфона данные могут стать причиной отказа во въезде в РФ
Удаленные с мобильного телефона данные могли быть причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные решения.
По данным агентства, один из тех, кто получил отказ во въезде в РФ, перед поездкой удалил 5000 фотографий и видео, а также несколько контактов с телефона. В судебном постановлении по этому делу сказано, что такая информация позволяет сотрудникам пограничного контроля сделать вывод «о сокрытии истинных политических взглядов» и «заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ».
Известно также о гражданке Украины, которая перед въездом в Россию удалила всю галерею и скрыла историю просмотров на видеохостинге YouTube, а также «подчистила информацию в чатах».
Во всех случаях, изученных агентством (их было около 10), украинские граждане оспаривали решение должностных лиц пограничного контроля. Они заявляли, что в России у них проживают родственники – граждане этой страны, однако апелляции остались без удовлетворения.
Российская полиция за первые два месяца 2025 г. отказала во въезде в страну 5000 иностранцев из-за неуплаты ими налогов и административных штрафов. Этот показатель за январь и февраль вдвое выше прошлогоднего. По данным полиции, за те же месяцы 2024 г. отказы получили лишь 2500 человек.