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Удаленные со смартфона данные могут стать причиной отказа во въезде в РФ

Ведомости

Удаленные с мобильного телефона данные могли быть причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные решения.

По данным агентства, один из тех, кто получил отказ во въезде в РФ, перед поездкой удалил 5000 фотографий и видео, а также несколько контактов с телефона. В судебном постановлении по этому делу сказано, что такая информация позволяет сотрудникам пограничного контроля сделать вывод «о сокрытии истинных политических взглядов» и «заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ».

Известно также о гражданке Украины, которая перед въездом в Россию удалила всю галерею и скрыла историю просмотров на видеохостинге YouTube, а также «подчистила информацию в чатах».

Во всех случаях, изученных агентством (их было около 10), украинские граждане оспаривали решение должностных лиц пограничного контроля. Они заявляли, что в России у них проживают родственники – граждане этой страны, однако апелляции остались без удовлетворения.

Российская полиция за первые два месяца 2025 г. отказала во въезде в страну 5000 иностранцев из-за неуплаты ими налогов и административных штрафов. Этот показатель за январь и февраль вдвое выше прошлогоднего. По данным полиции, за те же месяцы 2024 г. отказы получили лишь 2500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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