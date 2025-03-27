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В 2025 году 5000 иностранцев получили отказ во въезде в Россию из-за штрафов

Ведомости

Российская полиция за первые два месяца 2025 г. отказала во въезде в страну 5000 иностранцев из-за неуплаты ими налогов и административных штрафов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.

Этот показатель за январь и февраль вдвое выше прошлогоднего. По данным полиции, за те же месяцы 2024 г. отказы получили лишь 2500 людей.

Представитель МВД отметила, что в 2025 г. они выявили в три раза больше фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе.

«Это стало основанием для направления представлений о запрете въезда этих граждан на территорию РФ», – пояснила Волк.

19 марта Минтруд предложил уменьшить количество профессий, которые позволяют иностранцам получить вид на жительство в упрощенном порядке. В новый список вошли только специальности, связанные с инженерией и рабочими профессиями, которые требуют высокой квалификации. Также в перечень включены профессии аналитиков и инженеров, которые работают в определенных научных областях. По сравнению с предыдущим списком, который давал право на упрощенное получение гражданства, количество профессий в новом списке уменьшилось с 203 до 31.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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