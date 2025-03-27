В 2025 году 5000 иностранцев получили отказ во въезде в Россию из-за штрафов
Российская полиция за первые два месяца 2025 г. отказала во въезде в страну 5000 иностранцев из-за неуплаты ими налогов и административных штрафов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.
Этот показатель за январь и февраль вдвое выше прошлогоднего. По данным полиции, за те же месяцы 2024 г. отказы получили лишь 2500 людей.
Представитель МВД отметила, что в 2025 г. они выявили в три раза больше фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе.
«Это стало основанием для направления представлений о запрете въезда этих граждан на территорию РФ», – пояснила Волк.
19 марта Минтруд предложил уменьшить количество профессий, которые позволяют иностранцам получить вид на жительство в упрощенном порядке. В новый список вошли только специальности, связанные с инженерией и рабочими профессиями, которые требуют высокой квалификации. Также в перечень включены профессии аналитиков и инженеров, которые работают в определенных научных областях. По сравнению с предыдущим списком, который давал право на упрощенное получение гражданства, количество профессий в новом списке уменьшилось с 203 до 31.