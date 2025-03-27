В 2025 году 5000 иностранцев получили отказ во въезде в Россию из-за штрафов

19 марта Минтруд предложил уменьшить количество профессий, которые позволяют иностранцам получить вид на жительство в упрощенном порядке. В новый список вошли только специальности, связанные с инженерией и рабочими профессиями, которые требуют высокой квалификации. Также в перечень включены профессии аналитиков и инженеров, которые работают в определенных научных областях. По сравнению с предыдущим списком, который давал право на упрощенное получение гражданства, количество профессий в новом списке уменьшилось с 203 до 31.