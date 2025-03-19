Минтруд РФ предложил сократить список позволяющих получить ВНЖ профессий до 31

В этот же день депутаты Госдумы приняли закон о минимальном сроке нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России. Отныне для получения разрешения в упрощенном порядке необходимо прожить в браке минимум три года. При этом разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для его получения, будет признан судом недействительным либо расторгнут.