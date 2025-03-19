Минтруд РФ предложил сократить список позволяющих получить ВНЖ профессий до 31
Министерство труда предложило сократить список профессий, позволяющих иностранцам в упрощенном порядке получать ВНЖ, до 31. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов правовых актов.
В этот перечень включены исключительно инженерные и рабочие специальности, относящиеся к узким направлениям, а также профессии аналитиков и инженеров, занятых в определенных областях науки. По сравнению с предыдущим перечнем, который давал право на упрощенное получение гражданства, список профессий было предложено сократить с 203 до 31 наименования.
16 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ. По словам Володина, прежде чем говорить о нехватке кадров в здравоохранении и надеяться на то, что Минздрав подаст свою заявку в Минтруд для привлечения в сферу мигрантов, необходимо обсудить, целесообразно ли привлечение иностранцев.
В этот же день депутаты Госдумы приняли закон о минимальном сроке нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России. Отныне для получения разрешения в упрощенном порядке необходимо прожить в браке минимум три года. При этом разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для его получения, будет признан судом недействительным либо расторгнут.