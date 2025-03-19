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Минтруд РФ предложил сократить список позволяющих получить ВНЖ профессий до 31

Ведомости

Министерство труда предложило сократить список профессий, позволяющих иностранцам в упрощенном порядке получать ВНЖ, до 31. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов правовых актов.

В этот перечень включены исключительно инженерные и рабочие специальности, относящиеся к узким направлениям, а также профессии аналитиков и инженеров, занятых в определенных областях науки. По сравнению с предыдущим перечнем, который давал право на упрощенное получение гражданства, список профессий было предложено сократить с 203 до 31 наименования.

16 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ. По словам Володина, прежде чем говорить о нехватке кадров в здравоохранении и надеяться на то, что Минздрав подаст свою заявку в Минтруд для привлечения в сферу мигрантов, необходимо обсудить, целесообразно ли привлечение иностранцев.

В этот же день депутаты Госдумы приняли закон о минимальном сроке нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России. Отныне для получения разрешения в упрощенном порядке необходимо прожить в браке минимум три года. При этом разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для его получения, будет признан судом недействительным либо расторгнут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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