Дума приняла закон о минимальном сроке в браке для получения ВНЖ

Он добавил, что разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав либо отмены усыновления. В рамках рассмотрения законопроекта он был дополнен поправкой об отцовстве. Согласно ей, получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином России, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.