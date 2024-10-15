Дума приняла закон о минимальном сроке в браке для получения ВНЖ
Госдума приняла закон о минимальном сроке нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России. Для получения разрешения в упрощенном порядке теперь необходимо прожить в браке минимум три года, следует из думской базы.
«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления», – написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав либо отмены усыновления. В рамках рассмотрения законопроекта он был дополнен поправкой об отцовстве. Согласно ей, получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином России, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.
26 сентября законопроект был внесен в Госдуму. Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Тогда же Володин рассказал, что такой закон нужен для того, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи.