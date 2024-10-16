Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ

«Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию, и [понять], почему они не идут. А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», – отметил Володин.