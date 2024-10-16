Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ
Профессии врачей и учителей необходимо исключить из списка специальностей для получения иностранцами вида на жительство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, его слова приводятся на сайте нижней палаты.
«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов, и мы, понимая ответственность, сделаем все возможное для создания условий для врача и учителя», - сказал спикер ГД.
По словам Володина, прежде чем говорить о нехватке кадров в здравоохранении и надеяться на то, что Минздрав подаст свою заявку в Минтруд для привлечения в сферу мигрантов, необходимо обсудить, целесообразно ли привлечение иностранцев.
«Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию, и [понять], почему они не идут. А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», – отметил Володин.
Говоря о сфере образования, спикер ГД напомнил об отсутствии знания языка и глубины предмета у мигрантов.
15 октября Володин заявил, что Минтруд должен обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, передавало ТАСС.
В этот же день депутаты Госдумы приняли закон о минимальном сроке нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России. Отныне для получения разрешения в упрощенном порядке необходимо прожить в браке минимум три года. При этом разрешение будет аннулировано, если брак, послуживший основанием для его получения, будет признан судом недействительным либо расторгнут.