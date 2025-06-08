Reuters: США ожидают многоцелевого удара России по Украине в ответ на теракты

1 июня Украина ударила по российским аэродромам с помощь FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных возле военных объектов. Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Оборонное ведомство позднее заявило об ответе на атаки дронами и подрыв мостов.