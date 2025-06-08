Reuters: США ожидают многоцелевого удара России по Украине в ответ на теракты
США считают, что Россия еще не в полной мере ответила на теракты Украины, и ожидают, что ВС РФ нанесут новый многоцелевой удар по объектам ВСУ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По словам источников издания, ответные атаки ожидаются в течение нескольких дней и будут включать различные виды воздушных средств, включая ракеты и беспилотные летательные аппараты. При этом удар будет «асимметричным», предположил один из чиновников, то есть он не будет «зеркально отражать» украинские налеты БПЛА на аэродромы.
1 июня Украина ударила по российским аэродромам с помощь FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных возле военных объектов. Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Оборонное ведомство позднее заявило об ответе на атаки дронами и подрыв мостов.
В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники ВСУ.