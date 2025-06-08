Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации
Общение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стало возможностью для деэскалации отношений между странами. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В публикации глава РФПИ также отметил, что люди прислушиваются к главам государств. По данным опросов, на которые сослался Дмитриев, доля россиян, считающих США «враждебными», снизилась с 75 до 40%. Поддерживают стабилизацию отношений с Западом теперь 80% жителей России (в сравнении с 52% ранее).
4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделка с Ираном.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о личной встрече главы государства не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка. Помощник президента Юрий Ушаков также подчеркивал, что личная встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 г.