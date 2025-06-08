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Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

Ведомости

Общение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стало возможностью для деэскалации отношений между странами. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В публикации глава РФПИ также отметил, что люди прислушиваются к главам государств. По данным опросов, на которые сослался Дмитриев, доля россиян, считающих США «враждебными», снизилась с 75 до 40%. Поддерживают стабилизацию отношений с Западом теперь 80% жителей России (в сравнении с 52% ранее).

4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделка с Ираном.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о личной встрече главы государства не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка. Помощник президента Юрий Ушаков также подчеркивал, что личная встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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