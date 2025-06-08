Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о личной встрече главы государства не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка. Помощник президента Юрий Ушаков также подчеркивал, что личная встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 г.