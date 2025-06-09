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Лавров: спецоперация будет продолжаться

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться. Однако параллельно РФ открыта к использованию дипломатических инструментов.

«Наша операция будет продолжаться, президент это четко объяснил. Параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей спецоперации – прежде всего, в решение гуманитарных вопросов», – сказал министр.

В ходе мероприятия глава МИД РФ также высказал мнение, что Великобритания оказывает поддержку Украине в совершении террористических атак против России. По его словам, сейчас существуют риски нарастания террористической угрозы. Власти это видят и будут делать все возможное, чтобы они не принесли вреда гражданам.

Лавров затронул и тему общения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, у лидеров сложились рабочие отношения, основанные на быстром переходе к сути вопроса. По мнению главы МИДа, так и надо работать: «Лучше всегда напрямую излагать свою позицию».

Минобороны РФ 9 июня сообщило о первом этапе самого масштабного обмена пленными между Киевом и Москвой. В рамках стамбульских договоренностей были возвращены военнослужащие моложе 25 лет. Известно, что пока бойцы находятся в Белоруссии, где им окажут необходимую медпомощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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