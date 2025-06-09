Лавров: спецоперация будет продолжаться

В ходе мероприятия глава МИД РФ также высказал мнение, что Великобритания оказывает поддержку Украине в совершении террористических атак против России. По его словам, сейчас существуют риски нарастания террористической угрозы. Власти это видят и будут делать все возможное, чтобы они не принесли вреда гражданам.