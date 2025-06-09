Лавров: спецоперация будет продолжаться
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться. Однако параллельно РФ открыта к использованию дипломатических инструментов.
«Наша операция будет продолжаться, президент это четко объяснил. Параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей спецоперации – прежде всего, в решение гуманитарных вопросов», – сказал министр.
В ходе мероприятия глава МИД РФ также высказал мнение, что Великобритания оказывает поддержку Украине в совершении террористических атак против России. По его словам, сейчас существуют риски нарастания террористической угрозы. Власти это видят и будут делать все возможное, чтобы они не принесли вреда гражданам.
Лавров затронул и тему общения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, у лидеров сложились рабочие отношения, основанные на быстром переходе к сути вопроса. По мнению главы МИДа, так и надо работать: «Лучше всегда напрямую излагать свою позицию».
Минобороны РФ 9 июня сообщило о первом этапе самого масштабного обмена пленными между Киевом и Москвой. В рамках стамбульских договоренностей были возвращены военнослужащие моложе 25 лет. Известно, что пока бойцы находятся в Белоруссии, где им окажут необходимую медпомощь.