Лавров: британцы на 100% помогают Киеву совершать теракты против России
Британия стопроцентно помогает Украине совершать террористические атаки против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на «Форуме будущего 2050».
«Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют. Но британцы-то 100%», – сказал он.
Глава российского МИДа отметил необходимость принятия соответствующих мер не только по линии ФСБ, МВД, Росгвардии и других спецслужб, но и в области «повышения бдительности населения».
«Риски нарастания террористической угрозы существуют, мы их видим и будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам», – подчеркнул Лавров.
В первый день лета 2025 г. украинские военные атаковали аэродромы в ряде регионов России при помощи FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно размещенных около военных объектов РФ. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях нескольких единиц авиатехники загорелись, но были потушены.
Кроме того, в ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.