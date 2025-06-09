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Лавров: британцы на 100% помогают Киеву совершать теракты против России

Ведомости

Британия стопроцентно помогает Украине совершать террористические атаки против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на «Форуме будущего 2050».

«Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют. Но британцы-то 100%», – сказал он.

Глава российского МИДа отметил необходимость принятия соответствующих мер не только по линии ФСБ, МВД, Росгвардии и других спецслужб, но и в области «повышения бдительности населения».

«Риски нарастания террористической угрозы существуют, мы их видим и будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам», – подчеркнул Лавров.

В первый день лета 2025 г. украинские военные атаковали аэродромы в ряде регионов России при помощи FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно размещенных около военных объектов РФ. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях нескольких единиц авиатехники загорелись, но были потушены.

Кроме того, в ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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