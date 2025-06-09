СПЧ направил в международные организации материалы о казнях российских пленных

В материалах есть свидетельства о казнях российских солдат, находившихся в плену. Сообщается, что этих пленных ВСУ захватили в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). После их направили в Новогродовку, где ВСУ расстреляли пленных в январе 2025 г.