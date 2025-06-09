СПЧ направил в международные организации материалы о казнях российских пленных
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства подборку материалов со свидетельствами преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения РФ и российских военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале совета.
В материалах есть свидетельства о казнях российских солдат, находившихся в плену. Сообщается, что этих пленных ВСУ захватили в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). После их направили в Новогродовку, где ВСУ расстреляли пленных в январе 2025 г.
Международным организациям также направили информацию о преступлениях ВСУ в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР), а также в Брянской области за период с 1 января по 31 марта.
В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев призвал оказать воздействие на украинские власти на международном уровне. Целью он обозначил прекращение нарушений прав человека.
Предыдущую подборку материалов со свидетельствами преступлений ВСУ совет направил за рубеж 30 января. В подборку тогда вошли свидетельства преступлений за период с 1 сентября по 31 октября 2024 г.
С 2022 г. СПЧ направляет подобные подборки на 2000 адресов – в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам.