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СПЧ направил в международные организации материалы о казнях российских пленных

Ведомости

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в международные организации и диппредставительства подборку материалов со свидетельствами преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения РФ и российских военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале совета.

В материалах есть свидетельства о казнях российских солдат, находившихся в плену. Сообщается, что этих пленных ВСУ захватили в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). После их направили в Новогродовку, где ВСУ расстреляли пленных в январе 2025 г.

Международным организациям также направили информацию о преступлениях ВСУ в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР), а также в Брянской области за период с 1 января по 31 марта. 

В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев призвал оказать воздействие на украинские власти на международном уровне. Целью он обозначил прекращение нарушений прав человека.

Предыдущую подборку материалов со свидетельствами преступлений ВСУ совет направил за рубеж 30 января. В подборку тогда вошли свидетельства преступлений за период с 1 сентября по 31 октября 2024 г.

С 2022 г. СПЧ направляет подобные подборки на 2000 адресов – в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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