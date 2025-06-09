Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут телефонный разговор 9 июня. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о достижении соглашения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских военных и возобновлении поставок гуманитарной помощи. При этом 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» писала, что группировка намерена отклонить предложение Уиткоффа.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. Тогда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью названа ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.