Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Нетаньяху

28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о достижении соглашения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских военных и возобновлении поставок гуманитарной помощи. При этом 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» писала, что группировка намерена отклонить предложение Уиткоффа.