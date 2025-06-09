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Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Нетаньяху

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут телефонный разговор 9 июня. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о достижении соглашения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских военных и возобновлении поставок гуманитарной помощи. При этом 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» писала, что группировка намерена отклонить предложение Уиткоффа.

На фоне этих сообщений министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «Хамасу» уничтожением в случае отказа от американской инициативы. 6 июня начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы боевых действий в секторе Газа.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. Тогда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью названа ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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