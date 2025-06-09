Президент Эстонии заявил о «генах захватчика» у россиян

«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России», – сказал он. В качестве примера президент привел ситуацию с Украиной. По словам Кариса, Россия вела себя «агрессивно» по отношению к Украине «не только сейчас, но и в прошлом».