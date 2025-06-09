Президент Эстонии заявил о «генах захватчика» у россиян
Россия обладает «генами по захвату земель соседей». Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT.
«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России», – сказал он. В качестве примера президент привел ситуацию с Украиной. По словам Кариса, Россия вела себя «агрессивно» по отношению к Украине «не только сейчас, но и в прошлом».
На фоне этого Эстония намерена выделить на оборону 5,4% ВВП в следующем году. Туда будет включено укрепление возможностей противовоздушной обороны, производство большего количества боеприпасов и укрепление военной промышленности страны.
В мае The Telegraph сообщил, что страны Балтии опасаются усиления присутствия российского флота в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar, когда силы НАТО и Эстонии попытались захватить судно. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».
«Ведомости» со ссылкой на Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, писали, что МИД России совместно с фондом разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона.
Как заявил на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» исполнительный директор фонда Александр Удальцов, проблемы с соблюдением прав соотечественников в Прибалтике становятся «все острее», а возможностей реальной защиты – меньше.