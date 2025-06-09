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Президент Эстонии заявил о «генах захватчика» у россиян

Ведомости

Россия обладает «генами по захвату земель соседей». Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT. 

«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России», – сказал он. В качестве примера президент привел ситуацию с Украиной. По словам Кариса, Россия вела себя «агрессивно» по отношению к Украине «не только сейчас, но и в прошлом».

На фоне этого Эстония намерена выделить на оборону 5,4% ВВП в следующем году. Туда будет включено укрепление возможностей противовоздушной обороны, производство большего количества боеприпасов и укрепление военной промышленности страны.

В мае The Telegraph сообщил, что страны Балтии опасаются усиления присутствия российского флота в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar, когда силы НАТО и Эстонии попытались захватить судно. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».

«Ведомости» со ссылкой на Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, писали, что МИД России совместно с фондом разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона.

Как заявил на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» исполнительный директор фонда Александр Удальцов, проблемы с соблюдением прав соотечественников в Прибалтике становятся «все острее», а возможностей реальной защиты – меньше.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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