Режиссер Никита Михалков выступит в Госдуме 17 июня

В декабре 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках девятого пакета санкций против России добавил в список, в том числе, Михалкова. После этого, в январе 2023 г., режиссер написал открытое письмо с критикой к Совету ЕС. По словам Михалкова, он выражает свое личное мнение «в своей стране, у себя на Родине». Он сказал, что отношение ЕС к нему сложилось после просмотра его передач, поскольку они «своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду».