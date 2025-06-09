Режиссер Никита Михалков выступит в Госдуме 17 июня
Кинорежиссер и сценарист Никита Михалков выступит перед депутатами на пленарном заседании 17 июня, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.
В январе 2024 г. канал Михалкова «Бесогон ТВ» на видеохостинге YouTube был заблокирован. Последний эпизод программы вышел 22 декабря 2023 г. Из открытых источников известно, что канал «Бесогон ТВ» был зарегистрирован в 2011 г. С 2014 по 2020 г. программа выходила на телеканале «Россия 24». Также программу с 2019 г. транслировал телеканал «Спас».
В ноябре 2023 г. Михалков заявил, что не намерен сотрудничать с кем-либо из актеров-иноагентов, которые могут вернуться в Россию после релокации. 20 июля 2023 г. стало известно, что Канада ввела санкции против Михалкова за «причастность к уничтожению культурных ценностей». Под ограничения попала также учрежденная им компания ООО «Бесогон».
В декабре 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках девятого пакета санкций против России добавил в список, в том числе, Михалкова. После этого, в январе 2023 г., режиссер написал открытое письмо с критикой к Совету ЕС. По словам Михалкова, он выражает свое личное мнение «в своей стране, у себя на Родине». Он сказал, что отношение ЕС к нему сложилось после просмотра его передач, поскольку они «своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду».