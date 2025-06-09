Мединский: Украина могла подписать мирный договор еще в 2022 году

«Я им говорил: будьте как Австрия. Прекрасная, процветающая страна. Пусть у вас будет армия, как у Австрии. Пожалуйста. Второе – верните русский язык и православную церковь просто на равных правах. Потому что это поразительно. В Израиле разрешен арабский, в Палестине разрешен иврит, но на Украине запрещен русский язык, на котором говорят три четверти населения. А больше половины считают его родным и, честно говоря, украинский не очень знают», – пояснил Мединский.