Мединский: Украина могла подписать мирный договор еще в 2022 году
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина могла бы подписать мирный договор с РФ уже 28 февраля 2022 г., если бы хотела мира и принимала решения самостоятельно. Об этом он сообщил в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.
По его словам, условия мирного договора тогда были мягче тех, которые Россия предлагает сегодня. Основные требования Москвы включали отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных военных баз на территории страны.
«Я им говорил: будьте как Австрия. Прекрасная, процветающая страна. Пусть у вас будет армия, как у Австрии. Пожалуйста. Второе – верните русский язык и православную церковь просто на равных правах. Потому что это поразительно. В Израиле разрешен арабский, в Палестине разрешен иврит, но на Украине запрещен русский язык, на котором говорят три четверти населения. А больше половины считают его родным и, честно говоря, украинский не очень знают», – пояснил Мединский.
В меморандуме России по урегулированию на Украине, переданном украинской делегации 2 июня, предлагалось два варианта прекращения огня. Первый вариант предполагает вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов в их административных границах. Второй – пакетное предложение, включающее запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.
Также среди ключевых требований России были: нейтралитет Украины, отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом, нанесенным в ходе боевых действий.