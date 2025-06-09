Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Мединский: Украина могла подписать мирный договор еще в 2022 году

Ведомости

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина могла бы подписать мирный договор с РФ уже 28 февраля 2022 г., если бы хотела мира и принимала решения самостоятельно. Об этом он сообщил в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

По его словам, условия мирного договора тогда были мягче тех, которые Россия предлагает сегодня. Основные требования Москвы включали отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных военных баз на территории страны.

«Я им говорил: будьте как Австрия. Прекрасная, процветающая страна. Пусть у вас будет армия, как у Австрии. Пожалуйста. Второе – верните русский язык и православную церковь просто на равных правах. Потому что это поразительно. В Израиле разрешен арабский, в Палестине разрешен иврит, но на Украине запрещен русский язык, на котором говорят три четверти населения. А больше половины считают его родным и, честно говоря, украинский не очень знают», – пояснил Мединский.

В меморандуме России по урегулированию на Украине, переданном украинской делегации 2 июня, предлагалось два варианта прекращения огня. Первый вариант предполагает вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов в их административных границах. Второй – пакетное предложение, включающее запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.

Также среди ключевых требований России были: нейтралитет Украины, отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом, нанесенным в ходе боевых действий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных