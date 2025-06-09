Мединский заявил о молчании Зеленского на переговорах в 2022 году

«15 апреля [2022 г.] я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят: это слишком большой и сложный текст. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали (премьер-министр Великобратнии Борис) Джонсон, глава госдепартамента (США при Джо Байдене Энтони Блинкен), шеф Пентагона (при Байдене Ллойд Остин) – каждый с ним провел совещание», – сказал он (цитата по RT).