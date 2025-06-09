Мединский заявил о молчании Зеленского на переговорах в 2022 году
Президент Украины Владимир Зеленский после передачи ему договора в апреле 2022 г. «две недели молчал». Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.
«15 апреля [2022 г.] я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят: это слишком большой и сложный текст. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали (премьер-министр Великобратнии Борис) Джонсон, глава госдепартамента (США при Джо Байдене Энтони Блинкен), шеф Пентагона (при Байдене Ллойд Остин) – каждый с ним провел совещание», – сказал он (цитата по RT).
По словам Мединского, если бы Украина была готова и сама принимала решения, то подписание договора состоялось бы весной 2022 г. Он утверждает, что условия три года назад были «мягче того, что мы предлагаем сегодня». Среди них – равный украинскому статус русского языка, признание Крыма российским, внеблоковый статус Украины.
Российско-украинские переговоры возобновились спустя три года, в мае 2025 г. Как и в 2022 г. встречи проходят в Стамбуле. По их итогам стороны провели масштабные обмены военнопленными и заключенными, разработали первые варианты проектов меморандума и условились продолжать встречи.
В ноябре 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который в марте 2022 г. возглавлял делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт с РФ мог закончиться той же весной, но занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон убедил Киев отказаться от соглашения с Москвой и продолжить боевые действия.