Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Мединский заявил о молчании Зеленского на переговорах в 2022 году

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после передачи ему договора в апреле 2022 г. «две недели молчал». Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

«15 апреля [2022 г.] я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят: это слишком большой и сложный текст. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали (премьер-министр Великобратнии Борис) Джонсон, глава госдепартамента (США при Джо Байдене Энтони Блинкен), шеф Пентагона (при Байдене Ллойд Остин) – каждый с ним провел совещание», – сказал он (цитата по RT).

По словам Мединского, если бы Украина была готова и сама принимала решения, то подписание договора состоялось бы весной 2022 г. Он утверждает, что условия три года назад были «мягче того, что мы предлагаем сегодня». Среди них – равный украинскому статус русского языка, признание Крыма российским, внеблоковый статус Украины.

Российско-украинские переговоры возобновились спустя три года, в мае 2025 г. Как и в 2022 г. встречи проходят в Стамбуле. По их итогам стороны провели масштабные обмены военнопленными и заключенными, разработали первые варианты проектов меморандума и условились продолжать встречи.

В ноябре 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который в марте 2022 г. возглавлял делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт с РФ мог закончиться той же весной, но занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон убедил Киев отказаться от соглашения с Москвой и продолжить боевые действия.

Сам Джонсон называл «полным бредом» и «пропагандой» обвинения в срыве переговоров Киева и Москвы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных