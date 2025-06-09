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Самолет с возвращенными из плена молодыми военными приземлился в «Чкаловском»

Обмен с Украиной состоялся днем 9 июня
Ведомости

Самолет Ил-76 с возвращенными из украинского плена военными ВС РФ моложе 25 лет приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

9 июня состоялся обмен между РФ и Украиной. Минобороны РФ сообщило, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории, взамен Украине передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Их точное число не раскрывалось.

После обмена российские военные находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медпомощь.

2 июня состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. По его итогам стороны договорились об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Кроме того, стороны договорились провести обмен погибших – 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области.

Российская сторона сообщила, что Киев не прибыл на обмен и отложил его на неопределенный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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