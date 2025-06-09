Самолет с возвращенными из плена молодыми военными приземлился в «Чкаловском»

2 июня состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. По его итогам стороны договорились об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Кроме того, стороны договорились провести обмен погибших – 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области.