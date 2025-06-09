Самолет с возвращенными из плена молодыми военными приземлился в «Чкаловском»Обмен с Украиной состоялся днем 9 июня
Самолет Ил-76 с возвращенными из украинского плена военными ВС РФ моложе 25 лет приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
9 июня состоялся обмен между РФ и Украиной. Минобороны РФ сообщило, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории, взамен Украине передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Их точное число не раскрывалось.
После обмена российские военные находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медпомощь.
2 июня состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. По его итогам стороны договорились об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Кроме того, стороны договорились провести обмен погибших – 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области.
Российская сторона сообщила, что Киев не прибыл на обмен и отложил его на неопределенный срок.