Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Калифорния подала в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии в Лос-Анжелес

Ведомости

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом затеял судебное разбирательство с президентом США Дональдом Трампом, министром обороны Питом Хегсетом и Пентагоном в связи с вводом войска национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.

В соцсети X Ньюсом назвал «одним из краеугольных камней нашей нации и нашей демократии» тот факт, что народом управляет не военное, а гражданское правительство.

«Основатели закрепили эти принципы в нашей Конституции: правительство должно быть подотчетно своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением. Калифорния будет отстаивать эти принципы в суде», – подчеркнул Ньюсом.

Калифорния подала в суд на администрацию Трампа, пишет Reuters, требуя положить конец «незаконному» размещению войск в округе Лос-Анджелес и вернуть Национальную гвардию штата под командование губернатора Калифорнии Ньюсома.

6 июня Лос-Анджелес охватили массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного Трампом. Общественная реакция последовала за рейдами иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. Сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, нелегально пребывающих в стране, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками и свыше 50% из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.

После второго дня протестов администрация Трампа объявила о направлении в Лос-Анджелес 2000 военнослужащих национальной гвардии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных