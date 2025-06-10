Калифорния подала в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии в Лос-Анжелес

6 июня Лос-Анджелес охватили массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного Трампом. Общественная реакция последовала за рейдами иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. Сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, нелегально пребывающих в стране, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками и свыше 50% из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.