Калифорния подала в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии в Лос-Анжелес
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом затеял судебное разбирательство с президентом США Дональдом Трампом, министром обороны Питом Хегсетом и Пентагоном в связи с вводом войска национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.
В соцсети X Ньюсом назвал «одним из краеугольных камней нашей нации и нашей демократии» тот факт, что народом управляет не военное, а гражданское правительство.
«Основатели закрепили эти принципы в нашей Конституции: правительство должно быть подотчетно своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением. Калифорния будет отстаивать эти принципы в суде», – подчеркнул Ньюсом.
Калифорния подала в суд на администрацию Трампа, пишет Reuters, требуя положить конец «незаконному» размещению войск в округе Лос-Анджелес и вернуть Национальную гвардию штата под командование губернатора Калифорнии Ньюсома.
6 июня Лос-Анджелес охватили массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного Трампом. Общественная реакция последовала за рейдами иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. Сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, нелегально пребывающих в стране, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками и свыше 50% из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.
После второго дня протестов администрация Трампа объявила о направлении в Лос-Анджелес 2000 военнослужащих национальной гвардии.