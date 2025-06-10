Газета
Телеграм
Главная / Политика /

России неизвестно, сколько тел военных может передать Украина

Песков напомнил, что трейлеры с телами погибших бойцов ВСУ несколько дней стоят на границе и готовы к передаче
Ведомости

Пока нет окончательного понимания того, когда состоится передача тел погибших украинских военнослужащих Киеву. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он добавил, что также неизвестно, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена. Сейчас стороны подсчитывают тела.

«Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что трейлеры с телами погибших военных ВСУ уже несколько дней стоят на границе с Украиной. Они готовы к передаче Киеву.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. По его итогам стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военных до 25 лет. Кроме того, делегации условились провести обмен погибших.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Российская Федерация доставила 1212 тел погибших украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. При этом Украина не прибыла на место обмена и отложила его на неопределенный срок.

На следующий день Минобороны заявило о возвращении первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет с подконтрольной Украине территории. Взамен Киеву передано аналогичное количество пленных. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен и добавил, что он состоится в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных