России неизвестно, сколько тел военных может передать Украина

На следующий день Минобороны заявило о возвращении первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет с подконтрольной Украине территории. Взамен Киеву передано аналогичное количество пленных. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен и добавил, что он состоится в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.