России неизвестно, сколько тел военных может передать Украина

России неизвестно, сколько тел военных может передать УкраинаПесков напомнил, что трейлеры с телами погибших бойцов ВСУ несколько дней стоят на границе и готовы к передаче
Пока нет окончательного понимания того, когда состоится передача тел погибших украинских военнослужащих Киеву. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Он добавил, что также неизвестно, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена. Сейчас стороны подсчитывают тела.
«Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля напомнил, что трейлеры с телами погибших военных ВСУ уже несколько дней стоят на границе с Украиной. Они готовы к передаче Киеву.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. По его итогам стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военных до 25 лет. Кроме того, делегации условились провести обмен погибших.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Российская Федерация доставила 1212 тел погибших украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. При этом Украина не прибыла на место обмена и отложила его на неопределенный срок.
На следующий день Минобороны заявило о возвращении первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет с подконтрольной Украине территории. Взамен Киеву передано аналогичное количество пленных. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен и добавил, что он состоится в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.