Лавров сравнил прибалтийские страны с мелкими хулиганами из своего детства
Латвия, Эстония и Литва напоминают «маленьких хулиганчиков» из времен детства, которые то просят 15 копеек, то отнимают бутерброд. Своей ассоциацией министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым.
По его словам, когда человек начинает «ставить на место» этих хулиганов, то появляются «большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей».
«Вот сейчас очень похожая ситуация с этими тремя прибалтийскими государствами и теми еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей постоянно ослаблять Российскую Федерацию и всех ее друзей и союзников, включая Республику Беларусь», – сказал Лавров.
9 июня президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью LRT, что у России – «гены по захвату земель соседей», приведя в пример ситуацию с Украиной. По его словам, Эстония направит на оборону 5,4% ВВП в следующем году. В мае The Telegraph сообщал, что страны Балтии опасаются усиления присутствия флота России в Балтийском море из-за инцидента с танкером Jaguar, когда силы НАТО и Эстонии попытались захватить судно. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».
В конце марта «Ведомости» писали, что МИД РФ совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона.