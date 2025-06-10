Лавров сравнил прибалтийские страны с мелкими хулиганами из своего детства

9 июня президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью LRT, что у России – «гены по захвату земель соседей», приведя в пример ситуацию с Украиной. По его словам, Эстония направит на оборону 5,4% ВВП в следующем году. В мае The Telegraph сообщал, что страны Балтии опасаются усиления присутствия флота России в Балтийском море из-за инцидента с танкером Jaguar, когда силы НАТО и Эстонии попытались захватить судно. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».