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Лавров сравнил прибалтийские страны с мелкими хулиганами из своего детства

Ведомости

Латвия, Эстония и Литва напоминают «маленьких хулиганчиков» из времен детства, которые то просят 15 копеек, то отнимают бутерброд. Своей ассоциацией министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым.

По его словам, когда человек начинает «ставить на место» этих хулиганов, то появляются «большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей».

«Вот сейчас очень похожая ситуация с этими тремя прибалтийскими государствами и теми еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей постоянно ослаблять Российскую Федерацию и всех ее друзей и союзников, включая Республику Беларусь», – сказал Лавров.

9 июня президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью LRT, что у России – «гены по захвату земель соседей», приведя в пример ситуацию с Украиной. По его словам, Эстония направит на оборону 5,4% ВВП в следующем году. В мае The Telegraph сообщал, что страны Балтии опасаются усиления присутствия флота России в Балтийском море из-за инцидента с танкером Jaguar, когда силы НАТО и Эстонии попытались захватить судно. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».

В конце марта «Ведомости» писали, что МИД РФ совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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