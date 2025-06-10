США больше не преследуют цель создать независимое палестинское государство

Bloomberg напоминает, что в то время как США дистанцируются от идеи двух государств, европейские и арабские посредники продолжают попытки урегулировать конфликт. В частности, Франция и Саудовская Аравия при поддержке ООН планируют конференцию в Нью-Йорке, цель которой – вернуть мирный процесс в правовое русло и передать контроль над сектором Газа Палестинской администрации, вытеснив оттуда палестинскую группировку «Хамас».