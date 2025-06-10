США больше не преследуют цель создать независимое палестинское государство
Вашингтон более не рассматривает создание независимого палестинского государства как приоритет своей внешней политики. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью Bloomberg. По его мнению, такая перспектива вряд ли реализуется «при нашей жизни».
Хакаби отметил, что без глубинных культурных изменений «для палестинского государства просто нет места». Он также поставил под сомнение традиционную территориальную привязку к Западному берегу реки Иордан, предложив рассмотреть возможность создания такого государства в другом регионе Ближнего Востока.
Bloomberg напоминает, что в то время как США дистанцируются от идеи двух государств, европейские и арабские посредники продолжают попытки урегулировать конфликт. В частности, Франция и Саудовская Аравия при поддержке ООН планируют конференцию в Нью-Йорке, цель которой – вернуть мирный процесс в правовое русло и передать контроль над сектором Газа Палестинской администрации, вытеснив оттуда палестинскую группировку «Хамас».
Сам Хакаби возложил всю ответственность за продолжающийся конфликт на «Хамас», заявив, что группировка, признанная террористической в США и ЕС, должна освободить заложников, чтобы положить конец войне. Он также выразил поддержку гуманитарным инициативам, направленным на помощь жителям Газы, подчеркнув, что важно не допустить хищений помощи со стороны боевиков.
2 июня посол США в Израиле раскритиковал призывы французских властей к созданию палестинского государства. Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле заявил, что Париж может официально признать палестинское государство уже в июне 2025 г.
5 марта Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита признала право на создание независимого государства Палестина. В декларации арабские государства выразили требование к Израилю прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Также на территории сектора Газа предложили разместить миротворцев.