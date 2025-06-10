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США приветствуют прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Ведомости

Администрация США положительно оценивает продвижение в диалоге между Москвой и Киевом, заявила руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

По ее словам, Вашингтон не принимает непосредственного участия в этих переговорах, но находится в постоянном контакте с обеими сторонами.

«Президент [Дональд] Трамп и госсекретарь [Марко] Рубио давно подчеркивают, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только через прямой диалог между Россией и Украиной. Мы видим, что такой диалог ведется, и это вселяет осторожный оптимизм», – подчеркнула Брюс.

Она также отметила, что США приветствуют конкретные шаги на пути к миру, включая обмен военнопленными. Несмотря на отсутствие прямого участия госдепартамента в этих переговорах, США, по словам Брюс, продолжают взаимодействовать с обеими сторонами на высоком уровне, поддерживая дипломатические контакты.

Ранее стало известно, что Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях из Стамбула в свои столицы. Об этом сообщал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Дарчиев отметил, что процесс переговоров идет трудно из-за противников России в американском конгрессе.

Также 10 июня в рамках обмена военнопленными на территорию Белоруссии вернулась вторая группа российских военнослужащих, находившихся в плену у Украины. Взамен украинской стороне переданы пленные солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение об обмене было принято во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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