США приветствуют прогресс в переговорах между Россией и Украиной

«Президент [Дональд] Трамп и госсекретарь [Марко] Рубио давно подчеркивают, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только через прямой диалог между Россией и Украиной. Мы видим, что такой диалог ведется, и это вселяет осторожный оптимизм», – подчеркнула Брюс.