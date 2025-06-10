США приветствуют прогресс в переговорах между Россией и Украиной
Администрация США положительно оценивает продвижение в диалоге между Москвой и Киевом, заявила руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
По ее словам, Вашингтон не принимает непосредственного участия в этих переговорах, но находится в постоянном контакте с обеими сторонами.
«Президент [Дональд] Трамп и госсекретарь [Марко] Рубио давно подчеркивают, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только через прямой диалог между Россией и Украиной. Мы видим, что такой диалог ведется, и это вселяет осторожный оптимизм», – подчеркнула Брюс.
Она также отметила, что США приветствуют конкретные шаги на пути к миру, включая обмен военнопленными. Несмотря на отсутствие прямого участия госдепартамента в этих переговорах, США, по словам Брюс, продолжают взаимодействовать с обеими сторонами на высоком уровне, поддерживая дипломатические контакты.
Ранее стало известно, что Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях из Стамбула в свои столицы. Об этом сообщал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
Дарчиев отметил, что процесс переговоров идет трудно из-за противников России в американском конгрессе.
Также 10 июня в рамках обмена военнопленными на территорию Белоруссии вернулась вторая группа российских военнослужащих, находившихся в плену у Украины. Взамен украинской стороне переданы пленные солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение об обмене было принято во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле.