Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными

Решение об обмене было принято во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что процедура станет самой масштабной и обе стороны смогут вернуть от 1000 до 1200 человек. Тогда же он заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат. При этом иностранная делегация не приехала на место встречи 7 июня и отложила передачу тел до следующей недели. Мединский предположил, что страна не хочет признавать большие потери и выплачивать родственникам погибших компенсации.