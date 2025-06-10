Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными

Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленнымиОб этом стороны договорились в ходе встречи в Стамбуле
Минобороны России сообщило, что в рамках обмена военнопленными на территорию Белоруссии вернулась вторая группа российских военнослужащих, находившихся в плену у Украины. Взамен украинской стороне переданы пленные вооруженных сил Украины (ВСУ).
Освобожденные российские военные сейчас находятся в Белоруссии. Они проходят первичный осмотр и получают психологическую поддержку. В ближайшее время военнослужащие будут транспортированы в специализированные медицинские учреждения Минобороны для полноценной реабилитации.
9 июня состоялся первый этап обмена. В ходе него из украинского плена вернулись военнослужащие моложе 25 лет. Они были направлены в Белоруссию для получения необходимой медицинской помощи и дальнейшего возвращения в Россию. Украине в ответ было передано такое же число солдат, точное количество не уточнялось.
Решение об обмене было принято во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что процедура станет самой масштабной и обе стороны смогут вернуть от 1000 до 1200 человек. Тогда же он заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат. При этом иностранная делегация не приехала на место встречи 7 июня и отложила передачу тел до следующей недели. Мединский предположил, что страна не хочет признавать большие потери и выплачивать родственникам погибших компенсации.