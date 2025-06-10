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Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными

Об этом стороны договорились в ходе встречи в Стамбуле
Ведомости

Минобороны России сообщило, что в рамках обмена военнопленными на территорию Белоруссии вернулась вторая группа российских военнослужащих, находившихся в плену у Украины. Взамен украинской стороне переданы пленные вооруженных сил Украины (ВСУ).

Освобожденные российские военные сейчас находятся в Белоруссии. Они проходят первичный осмотр и получают психологическую поддержку. В ближайшее время военнослужащие будут транспортированы в специализированные медицинские учреждения Минобороны для полноценной реабилитации.

9 июня состоялся первый этап обмена. В ходе него из украинского плена вернулись военнослужащие моложе 25 лет. Они были направлены в Белоруссию для получения необходимой медицинской помощи и дальнейшего возвращения в Россию. Украине в ответ было передано такое же число солдат, точное количество не уточнялось.

Решение об обмене было принято во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что процедура станет самой масштабной и обе стороны смогут вернуть от 1000 до 1200 человек. Тогда же он заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат. При этом иностранная делегация не приехала на место встречи 7 июня и отложила передачу тел до следующей недели. Мединский предположил, что страна не хочет признавать большие потери и выплачивать родственникам погибших компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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