Мединский: Киев не хочет признавать потери и выплачивать компенсации за погибших

«Ведомости» писали, что сейчас на Украине семьям погибших украинских военных выплачивают по 15 млн гривен (почти 29 млн руб.), три из которых – сразу, а остальные – в течение трех лет. По оценкам украинского издания «Страна», возвращение 6000 погибших будет означать для украинских властей необходимость выплатить их семьям 90 млрд гривен (примерно 172 млрд руб.), что равняется примерно 10% военного бюджета страны в 2025 г.