Мединский: Киев не хочет признавать потери и выплачивать компенсации за погибших
Украина отказывается принимать тела своих солдат из-за нежелания признавать большие потери и компенсаций. Такое предположение высказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.
«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», – заявил он.
По словам Мединского, на Украине существует закон, по которому семья погибшего получает большую компенсацию «из американских денег»: «Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи».
Об обмене телами погибших было объявлено по итогам второго раунда переговоров РФ и Украины в начале июня. Мединский заявил, что Россия отдаст 6000 тел солдат ВСУ в одностороннем порядке.
Начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил 7 июня, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет забирать тела погибших солдат из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям.
«Ведомости» писали, что сейчас на Украине семьям погибших украинских военных выплачивают по 15 млн гривен (почти 29 млн руб.), три из которых – сразу, а остальные – в течение трех лет. По оценкам украинского издания «Страна», возвращение 6000 погибших будет означать для украинских властей необходимость выплатить их семьям 90 млрд гривен (примерно 172 млрд руб.), что равняется примерно 10% военного бюджета страны в 2025 г.