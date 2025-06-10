Орбан ответил Зеленскому на слова об антиукраинской политике Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который дал интервью венгерским СМИ и раскритиковал политику Будапешта.
Премьер заявил, что венгерское общество не хочет, чтобы деньги страны уходили в Киев.
«Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров уходили на Украину», – написал он на своей странице в Facebook
Ранее украинский президент заявил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, что Орбан ведет антиукраинский и антиевропейский политический курс. Зеленский указал, что действия Орбана подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям между странами, особенно в условиях конфликта Украины и России.
Ранее сообщалось, что в Венгрии готовятся к референдуму по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан заявил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Позднее он говорил, что такая политика является ошибочной и вредной, но это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.