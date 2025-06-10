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Орбан ответил Зеленскому на слова об антиукраинской политике Венгрии

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который дал интервью венгерским СМИ и раскритиковал политику Будапешта.

Премьер заявил, что венгерское общество не хочет, чтобы деньги страны уходили в Киев.

«Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров уходили на Украину», – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее украинский президент заявил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, что Орбан ведет антиукраинский и антиевропейский политический курс. Зеленский указал, что действия Орбана подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям между странами, особенно в условиях конфликта Украины и России.

Ранее сообщалось, что в Венгрии готовятся к референдуму по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан заявил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Позднее он говорил, что такая политика является ошибочной и вредной, но это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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