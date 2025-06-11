Рябков: Киев преувеличил масштабы последствий ударов по российским аэродромам

Рябков: Киев преувеличил масштабы последствий ударов по российским аэродромамПострадавшая техника может и будет восстановлена
Масштабы последствий атаки ВСУ на российские аэродромы 1 июня преувеличены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости». По его словам, потенциал ядерного сдерживания не пострадал. Вся техника, пострадавшая в результате атак, может и будет восстановлена.
«Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются», – сказал замминистра.
Он также подчеркнул, что Москва обеспокоена отсутствием реакции, как публичной, так и нет, на призыв к Вашингтону и Лондону повлиять на Киев прекратить эскалацию.
1 июня Украина ударила по российским аэродромам с помощь FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных возле военных объектов. Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Оборонное ведомство позднее заявило об ответе на атаки дронами и подрыв мостов.
10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США поддерживают постоянный контакт. В том числе во время четвертого телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были обсуждены атаки Украины на российские аэродромы, итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле и новая ядерная сделка с Ираном.