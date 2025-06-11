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Рябков: Киев преувеличил масштабы последствий ударов по российским аэродромам

Пострадавшая техника может и будет восстановлена
Ведомости

Масштабы последствий атаки ВСУ на российские аэродромы 1 июня преувеличены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости». По его словам, потенциал ядерного сдерживания не пострадал. Вся техника, пострадавшая в результате атак, может и будет восстановлена.

«Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются», – сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что Москва обеспокоена отсутствием реакции, как публичной, так и нет, на призыв к Вашингтону и Лондону повлиять на Киев прекратить эскалацию.

1 июня Украина ударила по российским аэродромам с помощь FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных возле военных объектов. Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Оборонное ведомство позднее заявило об ответе на атаки дронами и подрыв мостов.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США поддерживают постоянный контакт. В том числе во время четвертого телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были обсуждены атаки Украины на российские аэродромы, итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле и новая ядерная сделка с Ираном. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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