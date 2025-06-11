Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Суд решил временно не приостанавливать действие пошлин Дональда Трампа

Ведомости

Федеральный апелляционный суд постановил продлить приостановку действия решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин, введенных после 20 января на основании Закона об экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA).

Иначе говоря, пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа после 20 января по этому закону, включая общемировую ставку в 10%, продолжат действовать на время рассмотрения апелляции.

Промежуточное решение апелляционной инстанции было опубликовано 11 июня по мск.

В документе подчеркивается, что так как дело представляет собой вопрос «исключительной важности», оно будет рассмотрено в ускоренном режиме полным составом апелляционного суда. Заседание по этому вопросу назначено на 31 июля.

29 мая Федеральный суд США по международной торговле постановил отменить пошлины, введенные Трампом на основании IEEPA. Администрации американского лидера дали 10 дней, чтобы свернуть тарифные ограничения. В интерпретации суда президент США превысил свои полномочия.

В тот же день по запросу администрации Трампа Федеральный апелляционный суд приостановил действие решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин. Согласно постановлению суда, истцы по делу должны были предоставить свою позицию, а администрация Трампа – дать свой ответ на нее. После этого суд должен был принять решение, продлевать блокировку или же решение будет действовать на время рассмотрения апелляции.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных