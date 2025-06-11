Суд решил временно не приостанавливать действие пошлин Дональда Трампа

В тот же день по запросу администрации Трампа Федеральный апелляционный суд приостановил действие решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин. Согласно постановлению суда, истцы по делу должны были предоставить свою позицию, а администрация Трампа – дать свой ответ на нее. После этого суд должен был принять решение, продлевать блокировку или же решение будет действовать на время рассмотрения апелляции.