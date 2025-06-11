Суд решил временно не приостанавливать действие пошлин Дональда Трампа
Федеральный апелляционный суд постановил продлить приостановку действия решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин, введенных после 20 января на основании Закона об экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA).
Иначе говоря, пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа после 20 января по этому закону, включая общемировую ставку в 10%, продолжат действовать на время рассмотрения апелляции.
В документе подчеркивается, что так как дело представляет собой вопрос «исключительной важности», оно будет рассмотрено в ускоренном режиме полным составом апелляционного суда. Заседание по этому вопросу назначено на 31 июля.
29 мая Федеральный суд США по международной торговле постановил отменить пошлины, введенные Трампом на основании IEEPA. Администрации американского лидера дали 10 дней, чтобы свернуть тарифные ограничения. В интерпретации суда президент США превысил свои полномочия.
В тот же день по запросу администрации Трампа Федеральный апелляционный суд приостановил действие решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин. Согласно постановлению суда, истцы по делу должны были предоставить свою позицию, а администрация Трампа – дать свой ответ на нее. После этого суд должен был принять решение, продлевать блокировку или же решение будет действовать на время рассмотрения апелляции.