Апелляционный суд временно приостановил решение об отмене пошлин Трампа

Согласно пункту 4 постановления апелляционного суда, к 5 июня истцы по делу должны предоставить свою позицию. В свою очередь, администрации Трампа предоставит свой ответ на эту позицию до 9 июня. И только после этого апелляционный суд решит продлевать блокировку решения первой инстанции или же решение будет действовать на время рассмотрения апелляции.