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Апелляционный суд временно приостановил решение об отмене пошлин Трампа

Ведомости

По запросу администрации президента США Дональда Трампа Федеральный апелляционный суд приостановил действие решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин, введенных после 20 января на основании Закона об экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA).

Согласно постановлению апелляционной инстанции, введено административное приостановление. Но пока не ясно, будет ли оно приостанавливать действие решения суда по международной торговле на все время рассмотрения апелляции.

Согласно пункту 4 постановления апелляционного суда, к 5 июня истцы по делу должны предоставить свою позицию. В свою очередь, администрации Трампа предоставит свой ответ на эту позицию до 9 июня. И только после этого апелляционный суд решит продлевать блокировку решения первой инстанции или же решение будет действовать на время рассмотрения апелляции.

Иначе говоря, пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая общемировую ставку в 10%, продолжают действовать.

Ранее, в ночь на 29 мая Федеральный суд США по международной торговле постановил отменить пошлины, введенные Трампом на основании IEEPA. Администрации дали 10 дней, чтобы свернуть тарифные ограничения. В интерпретации суда Трамп превысил свои полномочия. Эта блокировка не затронула бы только пошлины на отдельные категории товаров: алюминий, сталь и автомобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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