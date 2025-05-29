Апелляционный суд временно приостановил решение об отмене пошлин Трампа
По запросу администрации президента США Дональда Трампа Федеральный апелляционный суд приостановил действие решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин, введенных после 20 января на основании Закона об экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA).
Согласно постановлению апелляционной инстанции, введено административное приостановление. Но пока не ясно, будет ли оно приостанавливать действие решения суда по международной торговле на все время рассмотрения апелляции.
Согласно пункту 4 постановления апелляционного суда, к 5 июня истцы по делу должны предоставить свою позицию. В свою очередь, администрации Трампа предоставит свой ответ на эту позицию до 9 июня. И только после этого апелляционный суд решит продлевать блокировку решения первой инстанции или же решение будет действовать на время рассмотрения апелляции.
Иначе говоря, пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая общемировую ставку в 10%, продолжают действовать.
Ранее, в ночь на 29 мая Федеральный суд США по международной торговле постановил отменить пошлины, введенные Трампом на основании IEEPA. Администрации дали 10 дней, чтобы свернуть тарифные ограничения. В интерпретации суда Трамп превысил свои полномочия. Эта блокировка не затронула бы только пошлины на отдельные категории товаров: алюминий, сталь и автомобили.