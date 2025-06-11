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Путин проведет совещания по государственной программе вооружений

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Президент РФ Владимир Путин проведет серию специальных совещаний 11 и 12 июня по вопросам, связанным с государственной программой вооружений, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Помимо совещания, о котором я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей "Герой Труда" и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко и Мединским, президент также встретится с участниками программы «Время героев», – добавил Песков.

12 июня, в День России, Путин вручит государственные премии 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом 10 июня рассказали помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе брифинга. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.

10 июня Путин провел большое заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. В начале встречи Путин назвал единство и приверженность правде одними из главных ценностей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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