Путин проведет совещания по государственной программе вооружений

12 июня, в День России, Путин вручит государственные премии 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом 10 июня рассказали помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе брифинга. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.