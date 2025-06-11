Путин проведет совещания по государственной программе вооружений
Президент РФ Владимир Путин проведет серию специальных совещаний 11 и 12 июня по вопросам, связанным с государственной программой вооружений, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Помимо совещания, о котором я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей "Герой Труда" и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко и Мединским, президент также встретится с участниками программы «Время героев», – добавил Песков.
12 июня, в День России, Путин вручит государственные премии 2024 г. в области науки, технологий, литературы, искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом 10 июня рассказали помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе брифинга. Каждый лауреат получит почетное звание, денежное вознаграждение, диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак лауреата.
10 июня Путин провел большое заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. В начале встречи Путин назвал единство и приверженность правде одними из главных ценностей России.