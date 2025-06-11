Песков рассказал, как будут проходить консультации между Россией и США

10 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что третий раунд двусторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям вскоре состоится. В тот же день посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил о предварительно принятом решении перенести встречи делегаций стран из Стамбула в свои столицы. По его словам, ближайшие переговоры должны пройти в Москве.