Кремль все еще ожидает выполнения Киевом стамбульских договоренностей

11 июня в Telegram-канале украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными появилось сообщение о том, что Киев принял тела 1212 военных. Отмечалось, что возвращены военнослужащие, погибшие во время боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. С российской стороны не было подтверждения, что передача тел состоялась.