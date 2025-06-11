Кремль все еще ожидает выполнения Киевом стамбульских договоренностей
Москва продолжает контакты с Киевом насчет передачи тел погибших военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что договоренность о передаче тел военных была достигнута на втором раунде переговоров в Стамбуле. По его словам, Россия всегда готова выполнять взятые на себя обязательства.
«Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона также последует этому принципу и выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле», – подчеркнул Песков.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена в Брянской области. Украина не прибыла на место и перенесла обмен на неопределенное время. Помощник президента РФ Владимир Мединский высказывал предположение, что Украина отказывается забирать тела своих военных, чтобы не признавать масштабные потери и избежать выплат компенсаций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина прямо отказалась принимать тела военных. По ее словам, со стороны Киева не поступало предложений перенести передачу тел военнослужащих на другое время или принять только идентифицированные тела.
11 июня в Telegram-канале украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными появилось сообщение о том, что Киев принял тела 1212 военных. Отмечалось, что возвращены военнослужащие, погибшие во время боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. С российской стороны не было подтверждения, что передача тел состоялась.