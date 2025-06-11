Захарова: Киев не просил отсрочить передачу тел военных
Украинская сторона не предлагала перенести передачу тел военнослужащих на другое время или принять только идентифицированные тела. Речь о прямом отказе Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат пояснила, что в ответ на российскую инициативу о передаче тел украинских солдат со стороны другой стороны не поступало просьбы отсрочить передачу или передавать тела партиями из-за, например, отсутствия у Киева научно-технической возможности.
«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Россия доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена в Брянской области, сообщал 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина на место обмена не прибыла и отложила его на неопределенный срок. Помощник президента РФ Владимир Мединский предположил, что Украина не принимает тела своих солдат из-за нежелания признавать большие потери и компенсаций.