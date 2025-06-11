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Захарова: Киев не просил отсрочить передачу тел военных

Ведомости

Украинская сторона не предлагала перенести передачу тел военнослужащих на другое время или принять только идентифицированные тела. Речь о прямом отказе Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат пояснила, что в ответ на российскую инициативу о передаче тел украинских солдат со стороны другой стороны не поступало просьбы отсрочить передачу или передавать тела партиями из-за, например, отсутствия у Киева научно-технической возможности.

«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Россия доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена в Брянской области, сообщал 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина на место обмена не прибыла и отложила его на неопределенный срок. Помощник президента РФ Владимир Мединский предположил, что Украина не принимает тела своих солдат из-за нежелания признавать большие потери и компенсаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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