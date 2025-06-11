Захарова: Киев не просил отсрочить передачу тел военных

Россия доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена в Брянской области, сообщал 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина на место обмена не прибыла и отложила его на неопределенный срок. Помощник президента РФ Владимир Мединский предположил, что Украина не принимает тела своих солдат из-за нежелания признавать большие потери и компенсаций.