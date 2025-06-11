Захарова: Россия получила разъяснения Израиля о поставках ПВО Patriot Украине
Заявление о передаче Израилем систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на израильское внешнеполитическое ведомство.
«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности. Мы ориентируемся на официальные заверения израильской стороны», – подчеркнула Захарова на очередном брифинге.
9 июня Бродский рассказал, что Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Они находились на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Дипломат также пожаловался на недостаток внимания к данной теме в СМИ и настаивал, что Тель-Авив оказывал Киеву военную поддержку.
МИД Израиля назвал эти утверждения ложными. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что страна не передавала системы противовоздушной обороны Украине.
В начале мая The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Уточнялось, что она будет отправлена в страну после ремонта. По данным издания, в настоящий момент в распоряжении Киева находится восемь систем, но работают из них только шесть.