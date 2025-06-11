Захарова: Россия получила разъяснения Израиля о поставках ПВО Patriot Украине

В начале мая The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Уточнялось, что она будет отправлена в страну после ремонта. По данным издания, в настоящий момент в распоряжении Киева находится восемь систем, но работают из них только шесть.