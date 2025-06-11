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Захарова: Россия получила разъяснения Израиля о поставках ПВО Patriot Украине

Ведомости

Заявление о передаче Израилем систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на израильское внешнеполитическое ведомство.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности. Мы ориентируемся на официальные заверения израильской стороны», – подчеркнула Захарова на очередном брифинге.

9 июня Бродский рассказал, что Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Они находились на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Дипломат также пожаловался на недостаток внимания к данной теме в СМИ и настаивал, что Тель-Авив оказывал Киеву военную поддержку.

МИД Израиля назвал эти утверждения ложными. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что страна не передавала системы противовоздушной обороны Украине.

В начале мая The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Уточнялось, что она будет отправлена в страну после ремонта. По данным издания, в настоящий момент в распоряжении Киева находится восемь систем, но работают из них только шесть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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