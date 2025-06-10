МИД Израиля опроверг передачу Украине комплексов ПВО Patriot
МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Это следует из ответа на запрос «РИА Новости», которые попросили прокомментировать слова посла Израиля в Киеве Михаила Бродского.
Вчера в интервью украинским СМИ Бродский заявил, что Израиль передал Киеву устаревшие системы Patriot, полученные от США в 1990-х годах. Дипломат пожаловался на недостаток внимания к этой теме в СМИ и настаивал, что Израиль оказывал Украине военную поддержку.
МИД Израиля назвал эти утверждения ложными, подчеркнув: «Израиль не передавал системы Patriot Украине».
4 мая этого года The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Собеседники издания не уточнили, кто именно принял решение о поставке: президент США Дональд Трамп, или оно было принято во время администрации бывшего американского главы Джо Байдена.
В августе 2024 года посол Бродский говорил, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине.