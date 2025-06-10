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МИД Израиля опроверг передачу Украине комплексов ПВО Patriot

Ведомости

МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Это следует из ответа на запрос «РИА Новости», которые попросили прокомментировать слова посла Израиля в Киеве Михаила Бродского.

Вчера в интервью украинским СМИ Бродский заявил, что Израиль передал Киеву устаревшие системы Patriot, полученные от США в 1990-х годах. Дипломат пожаловался на недостаток внимания к этой теме в СМИ и настаивал, что Израиль оказывал Украине военную поддержку.

МИД Израиля назвал эти утверждения ложными, подчеркнув: «Израиль не передавал системы Patriot Украине».

4 мая этого года The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Собеседники издания не уточнили, кто именно принял решение о поставке: президент США Дональд Трамп, или оно было принято во время администрации бывшего американского главы Джо Байдена.

В августе 2024 года посол Бродский говорил, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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