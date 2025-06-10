МИД Израиля опроверг передачу Украине комплексов ПВО Patriot

4 мая этого года The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Собеседники издания не уточнили, кто именно принял решение о поставке: президент США Дональд Трамп, или оно было принято во время администрации бывшего американского главы Джо Байдена.