Клишас: нужно повышать уголовную ответственность за изнасилование

11 июня замглавы Минюста Елена Ардабьева заявила, что в комиссии по законопроектной деятельности обсуждают снижение возраста наступления уголовной ответственности по ряду преступлений с 16 до 14 лет. Сейчас такое условие действует при совершении убийства (ст. 105), умышленном причинении тяжкого вреда (и средней тяжести) здоровью (ст. 111, 112), похищении человека (ст. 126), изнасиловании (ст. 131), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132), краже (ст. 158) и других тяжких преступлениях. По основному правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовная ответственность наступает в РФ с 16 лет.