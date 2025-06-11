Клишас: нужно повышать уголовную ответственность за изнасилование
Уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«<...> В ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным судом и правительством», – добавил он.
Сейчас, согласно ч. 1 ст. 131 УК РФ, изнасилование наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
11 июня замглавы Минюста Елена Ардабьева заявила, что в комиссии по законопроектной деятельности обсуждают снижение возраста наступления уголовной ответственности по ряду преступлений с 16 до 14 лет. Сейчас такое условие действует при совершении убийства (ст. 105), умышленном причинении тяжкого вреда (и средней тяжести) здоровью (ст. 111, 112), похищении человека (ст. 126), изнасиловании (ст. 131), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132), краже (ст. 158) и других тяжких преступлениях. По основному правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовная ответственность наступает в РФ с 16 лет.