Путин заявил о необходимости повышать экспортный потенциал военной техники
Необходимо повышать экспортный потенциал образцов отечественной военной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений. Особенно он отметил те, которые подтвердили свою эффективность в боевой обстановке.
В ходе того же совещания Путин поручил учесть опыт, полученный в ходе специальной военной операции, при разработке новой государственной программы вооружений, рассчитанной до 2036 г. По его словам, меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач спецоперации реализуются в кратчайшие сроки. При этом Россия уже увеличивает объемы поставок и повышает эффективность используемых вооружений.
О планах Путина провести серию специальных совещаний 11 и 12 июня по вопросам, связанным с государственной программой вооружений, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.