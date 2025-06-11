Путин заявил о необходимости повышать экспортный потенциал военной техники

В ходе того же совещания Путин поручил учесть опыт, полученный в ходе специальной военной операции, при разработке новой государственной программы вооружений, рассчитанной до 2036 г. По его словам, меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач спецоперации реализуются в кратчайшие сроки. При этом Россия уже увеличивает объемы поставок и повышает эффективность используемых вооружений.