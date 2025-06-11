Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде в госпрограмме вооружений
Особое внимание в госпрограмме вооружений необходимо уделить ядерной триаде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном соответствующим вопросам.
Он подчеркнул, что ядерная триада остается гарантом суверенитета России, а также играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.
По его словам, сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет 95%. Путин отметил, что этот показатель является самым высоким из всех ядерных держав мира.
В ходе того же совещания он заявил о необходимости повышать экспортный потенциал отечественной военной техники. Особенно он отметил те образцы, которые подтвердили свою эффективность в боевой обстановке.
В телеграмме Путина к участникам международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» говорилось, что Россия вместе с партнерами выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, которое основано на болезнетворных микроорганизмах и токсинах.