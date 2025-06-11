В Белом доме назвали сектор Газа непригодным для жизни
Администрация США считает, что сектор Газа непригоден для жизни. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга. Трансляцию мероприятия проводил телеканал CNBS News.
Она рассказала, что президент США Дональд Трамп хочет восстановить анклав с помощью партнеров. Ливитт также заявила, что Трамп видит приоритетом администрации освобождение всех заложников и прекращение этого конфликта в ближайшее время.
«Ситуация в Газе крайне плачевная <...>, президент реалистично оценивает положение дел в регионе. Очевидно, что Газа – это непригодное для жизни место», – сказала она.
Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в анклаве. 31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил группировке «Хамас» уничтожением в случае отказа от предложения по освобождению заложников.
5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писало, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа. По данным агентства, в планах армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи.