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В Белом доме назвали сектор Газа непригодным для жизни

Ведомости

Администрация США считает, что сектор Газа непригоден для жизни. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга. Трансляцию мероприятия проводил телеканал CNBS News.

Она рассказала, что президент США Дональд Трамп хочет восстановить анклав с помощью партнеров. Ливитт также заявила, что Трамп видит приоритетом администрации освобождение всех заложников и прекращение этого конфликта в ближайшее время. 

«Ситуация в Газе крайне плачевная <...>, президент реалистично оценивает положение дел в регионе. Очевидно, что Газа – это непригодное для жизни место», – сказала она.

Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в анклаве. 31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил группировке «Хамас» уничтожением в случае отказа от предложения по освобождению заложников.

5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писало, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа. По данным агентства, в планах армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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