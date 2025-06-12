В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно задержали настоятеля монастыря
В Кременце Тернопольской области Украины сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия. Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины.
По данным союза, задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря.
Отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет, говорится в сообщении. Почаевский скит он принял в 1997 г. после развала СССР.
В украинских СМИ часто появляется информация о насильственных действиях ТЦК в отношении граждан. Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом» после публикации видеоролика, в котором сотрудники украинского ведомства мобилизуют на улице неизвестного мужчину.
1 марта Минобороны РФ сообщило, что сотрудники украинских ТЦК мобилизовали в феврале 28 000 человек при потерях за месяц в 38 000 солдат. Оборонное ведомство утверждает, что, несмотря на запуск на Украине контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, на добровольной основе в вооруженные силы Украины не удается набрать «даже пары тысяч» при целевом показателе 4000 добровольцев в месяц.
В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. Документом предусматривается введение базовой военной службы вместо срочной. Согласно проекту, граждане могут самостоятельно выбирать год прохождения службы до достижения 24 лет. Законом также предоставляется право сотрудникам полиции, погранслужбы и ТЦК задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы.