Newsweek: губернатор Флориды разрешил таранить протестующих на авто
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право наезжать на машинах на протестующих, если те угрожают их безопасности. Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам губернатора, граждане не обязаны оставаться в своих машинах и ждать, пока участники беспорядков попытаются вытащить их из автомобиля. Десантис подчеркнул, что водители вправе покинуть опасное место ради собственной безопасности.
«И если вы уедете и собьете кого-то из этих людей, это будет их вина за то, что они вам помешали», – цитирует издание губернатора Флориды.
Заместитель пресс-секретаря администрации губернатора Флориды Молли Бест пояснила Newsweek, что насилие не приветствуется, однако жители имеют право защищать себя и свои семьи.
С 6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) продолжаются массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией президента США Дональда Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в ходе которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. В ответ на протесты Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.
11 июня стало известно, что в центре Лос-Анджелеса из-за протестов ввели комендантский час. Людей призывают не находиться в этом районе.