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Newsweek: губернатор Флориды разрешил таранить протестующих на авто

Ведомости

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право наезжать на машинах на протестующих, если те угрожают их безопасности. Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам губернатора, граждане не обязаны оставаться в своих машинах и ждать, пока участники беспорядков попытаются вытащить их из автомобиля. Десантис подчеркнул, что водители вправе покинуть опасное место ради собственной безопасности.

«И если вы уедете и собьете кого-то из этих людей, это будет их вина за то, что они вам помешали», – цитирует издание губернатора Флориды.

Заместитель пресс-секретаря администрации губернатора Флориды Молли Бест пояснила Newsweek, что насилие не приветствуется, однако жители имеют право защищать себя и свои семьи.

С 6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) продолжаются массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией президента США Дональда Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в ходе которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. В ответ на протесты Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.

11 июня стало известно, что в центре Лос-Анджелеса из-за протестов ввели комендантский час. Людей призывают не находиться в этом районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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