Newsweek: губернатор Флориды разрешил таранить протестующих на авто

С 6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) продолжаются массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией президента США Дональда Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в ходе которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. В ответ на протесты Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.