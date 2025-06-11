В центре Лос-Анджелеса из-за протестов ввели комендантский час

10 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска в суд на Трампа, министра обороны Пита Хегсета и Пентагон из-за ввода войск нацгвардии. Калифорния потребовала положить конец «незаконному» размещению войск в округе и вернуть нацгвардию штата под командование губернатора Ньюсома. Американский лидер при этом заявлял, что если бы он не распорядился направить в Лос-Анджелес нацгвардию для подавления беспорядков, то город был бы полностью разрушен.