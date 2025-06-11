В центре Лос-Анджелеса из-за протестов ввели комендантский час
Комендантский час введен в центральных районах Лос-Анджелеса. Как сообщила мэр города Карен Басс в соцсети X, решение принято, «чтобы остановить негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента».
Ограничение действует с 20:00 10 июня до 06:00 11 июня по местному времени (с 06:00 до 16:00 мск 11 июня), уточняет The Washington Post.
«Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района», – предупредила Басс, подчеркнув, что нарушители будут арестованы и привлечены к ответственности.
Массовые протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня. Митингующие выступили против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Волну недовольства вызвали рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. Были задержаны 212 нелегальных мигрантов, в том числе лидер местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрт. Согласно данным ICE, большая часть из них имели судимости. Когда протесты продолжались уже два дня, администрация Трампа направила в Лос-Анджелес 2000 бойцов нацгвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора.
10 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска в суд на Трампа, министра обороны Пита Хегсета и Пентагон из-за ввода войск нацгвардии. Калифорния потребовала положить конец «незаконному» размещению войск в округе и вернуть нацгвардию штата под командование губернатора Ньюсома. Американский лидер при этом заявлял, что если бы он не распорядился направить в Лос-Анджелес нацгвардию для подавления беспорядков, то город был бы полностью разрушен.