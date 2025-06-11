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В центре Лос-Анджелеса из-за протестов ввели комендантский час

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Комендантский час введен в центральных районах Лос-Анджелеса. Как сообщила мэр города Карен Басс в соцсети X, решение принято, «чтобы остановить негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента».

Ограничение действует с 20:00 10 июня до 06:00 11 июня по местному времени (с 06:00 до 16:00 мск 11 июня), уточняет The Washington Post.

«Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района», – предупредила Басс, подчеркнув, что нарушители будут арестованы и привлечены к ответственности.

Массовые протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня. Митингующие выступили против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Волну недовольства вызвали рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. Были задержаны 212 нелегальных мигрантов, в том числе лидер местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрт. Согласно данным ICE, большая часть из них имели судимости. Когда протесты продолжались уже два дня, администрация Трампа направила в Лос-Анджелес 2000 бойцов нацгвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора.

10 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска в суд на Трампа, министра обороны Пита Хегсета и Пентагон из-за ввода войск нацгвардии. Калифорния потребовала положить конец «незаконному» размещению войск в округе и вернуть нацгвардию штата под командование губернатора Ньюсома. Американский лидер при этом заявлял, что если бы он не распорядился направить в Лос-Анджелес нацгвардию для подавления беспорядков, то город был бы полностью разрушен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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