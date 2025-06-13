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Глава ЕК: Украина получила 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Ведомости

Евросоюз перевел 1 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Общие расходы ЕС на поддержку Киева с 2022 г. достигло 150 млрд евро, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

12 июня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл с визитом на Украину, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку. Перед этим он заявил, что Берлин продолжит помогать Киеву. Целью таких мер, по его словам, является обеспечение для Украины позиции, «которая вынудит Россию пойти на серьезные переговоры».

7 июня Минобороны Канады сообщило, что страна поставит Украине военную помощь на сумму $35 млн, в пакет войдут в том числе бронетранспортеры Coyote и Bison и боеприпасы канадских компаний. Канада уже оплачивала покупку Coyote для Украины, 64 машины прибыли в республику в декабре прошлого года, напомнили в правительстве.

В мае стало известно, что Финляндия в рамках проекта ЕС направит Украине боеприпасы на сумму 90 млн евро. При этом использовались доходы от замороженных активов России. Боеприпасы должны были закупить у финских предприятий оборонной промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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