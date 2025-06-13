Глава ЕК: Украина получила 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

7 июня Минобороны Канады сообщило, что страна поставит Украине военную помощь на сумму $35 млн, в пакет войдут в том числе бронетранспортеры Coyote и Bison и боеприпасы канадских компаний. Канада уже оплачивала покупку Coyote для Украины, 64 машины прибыли в республику в декабре прошлого года, напомнили в правительстве.