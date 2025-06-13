Глава ЕК: Украина получила 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС
Евросоюз перевел 1 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Общие расходы ЕС на поддержку Киева с 2022 г. достигло 150 млрд евро, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
12 июня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл с визитом на Украину, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку. Перед этим он заявил, что Берлин продолжит помогать Киеву. Целью таких мер, по его словам, является обеспечение для Украины позиции, «которая вынудит Россию пойти на серьезные переговоры».
7 июня Минобороны Канады сообщило, что страна поставит Украине военную помощь на сумму $35 млн, в пакет войдут в том числе бронетранспортеры Coyote и Bison и боеприпасы канадских компаний. Канада уже оплачивала покупку Coyote для Украины, 64 машины прибыли в республику в декабре прошлого года, напомнили в правительстве.
В мае стало известно, что Финляндия в рамках проекта ЕС направит Украине боеприпасы на сумму 90 млн евро. При этом использовались доходы от замороженных активов России. Боеприпасы должны были закупить у финских предприятий оборонной промышленности.