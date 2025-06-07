Минобороны Канады анонсировало военную помощь Украине на $35 млн
Канада поставит Украине военную помощь на сумму $35 млн, в пакет войдут в том числе бронетранспортеры Coyote и Bison и боеприпасы канадских компаний, сообщается на сайте правительства страны.
О новых поставках 6 июня объявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти. Канада уже оплачивала покупку Coyote для Украины, 64 машины прибыли в республику в декабре прошлого года, напомнили в правительстве. Еще $5 млн канадские власти выделят на комплекты радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что военная помощь предоставляется из фондов, выделенных в бюджете на 2024 г. «в поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в области безопасности».
По данным кабмина страны, с февраля 2022 г. Канада выделила Киеву более $19,5 млрд, из этой суммы $4,5 млрд республика получила в виде военной помощи.
Оборонная поддержка Украины по «датской модели» в текущем году вырастет до 1,3 млрд евро, заявил ранее на этой неделе глава минобороны страны Рустем Умеров. «Датская модель» представляет собой прямое финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) правительствами других стран. Украинский министр также сообщил, что в ближайшее время Киев получит 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в качестве первого транша.