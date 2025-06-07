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Минобороны Канады анонсировало военную помощь Украине на $35 млн

Ведомости

Канада поставит Украине военную помощь на сумму $35 млн, в пакет войдут в том числе бронетранспортеры Coyote и Bison и боеприпасы канадских компаний, сообщается на сайте правительства страны.

О новых поставках 6 июня объявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти. Канада уже оплачивала покупку Coyote для Украины, 64 машины прибыли в республику в декабре прошлого года, напомнили в правительстве. Еще $5 млн канадские власти выделят на комплекты радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что военная помощь предоставляется из фондов, выделенных в бюджете на 2024 г. «в поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в области безопасности».

По данным кабмина страны, с февраля 2022 г. Канада выделила Киеву более $19,5 млрд, из этой суммы $4,5 млрд республика получила в виде военной помощи.

Оборонная поддержка Украины по «датской модели» в текущем году вырастет до 1,3 млрд евро, заявил ранее на этой неделе глава минобороны страны Рустем Умеров. «Датская модель» представляет собой прямое финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) правительствами других стран. Украинский министр также сообщил, что в ближайшее время Киев получит 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в качестве первого транша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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