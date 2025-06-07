Минобороны Канады анонсировало военную помощь Украине на $35 млн

О новых поставках 6 июня объявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти. Канада уже оплачивала покупку Coyote для Украины, 64 машины прибыли в республику в декабре прошлого года, напомнили в правительстве. Еще $5 млн канадские власти выделят на комплекты радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что военная помощь предоставляется из фондов, выделенных в бюджете на 2024 г. «в поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в области безопасности».