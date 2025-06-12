Министр обороны ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом
Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в четверг посетил Киев с не анонсировавшимся визитом для встречи с украинским руководством. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Основной темой переговоров станет дальнейшая военная поддержка Украины. Перед поездкой Писториус подчеркнул, что Берлин продолжит помогать Киеву, чтобы Украина «оказалась в позиции, которая вынудит Россию пойти на серьезные переговоры».
4 июня министр заявлял, что в ближайшие недели украинская армия получит первые образцы дальнобойного оружия, разработанного в рамках германо-украинского сотрудничества.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В Кремле это восприняли как провоцирование продолжения боев.