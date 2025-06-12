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Министр обороны ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом

Ведомости

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в четверг посетил Киев с не анонсировавшимся визитом для встречи с украинским руководством. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Основной темой переговоров станет дальнейшая военная поддержка Украины. Перед поездкой Писториус подчеркнул, что Берлин продолжит помогать Киеву, чтобы Украина «оказалась в позиции, которая вынудит Россию пойти на серьезные переговоры».

4 июня министр заявлял, что в ближайшие недели украинская армия получит первые образцы дальнобойного оружия, разработанного в рамках германо-украинского сотрудничества.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В Кремле это восприняли как провоцирование продолжения боев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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