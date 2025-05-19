Финляндия отправит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ
Финляндия отправит на Украину боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 млн евро. Об этом сообщает минобороны республики.
Страна была выбрана в качестве одной из стран – исполнителей проекта Евросоюза по поставке Украине военного оборудования за счет замороженных активов России. Боеприпасы будут закупаться у финских предприятий оборонной промышленности.
За последние годы отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения республики к НАТО, что, по мнению российской стороны, не способствует защите национальных интересов страны.
1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что жителям республики нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией. 17 апреля Стубб призвал Россию принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине.