Финляндия отправит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что жителям республики нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией. 17 апреля Стубб призвал Россию принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине.