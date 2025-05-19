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Финляндия отправит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ

Ведомости

Финляндия отправит на Украину боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 млн евро. Об этом сообщает минобороны республики.

Страна была выбрана в качестве одной из стран – исполнителей проекта Евросоюза по поставке Украине военного оборудования за счет замороженных активов России. Боеприпасы будут закупаться у финских предприятий оборонной промышленности.

За последние годы отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения республики к НАТО, что, по мнению российской стороны, не способствует защите национальных интересов страны.

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что жителям республики нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией. 17 апреля Стубб призвал Россию принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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