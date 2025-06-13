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Орбан ответил на критику Зеленского в адрес Венгрии

Ведомости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил высказывания президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Венгрии. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

«Украина получает помощь от Венгрии, <...> и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что понимает, кто такой президент Украины и кто такие украинцы. Орбан сказал, что они не могут говорить с венграми высокомерно.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Киев не может требовать от Будапешта одобрения его вступления в Евросоюз (ЕС), так как не имеет права туда вступать.

10 июня Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что Орбан ведет антиукраинский и антиевропейский политический курс. Украинский лидер подчеркнул, что действия Орбана подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям, особенно в условиях конфликта Украины и России.

25 мая Орбан в соцсети Х написал, что вступление Украины в ЕС будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Он добавил, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к объединению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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