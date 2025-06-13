Орбан ответил на критику Зеленского в адрес Венгрии
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил высказывания президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Венгрии. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Украина получает помощь от Венгрии, <...> и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что понимает, кто такой президент Украины и кто такие украинцы. Орбан сказал, что они не могут говорить с венграми высокомерно.
Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Киев не может требовать от Будапешта одобрения его вступления в Евросоюз (ЕС), так как не имеет права туда вступать.
10 июня Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что Орбан ведет антиукраинский и антиевропейский политический курс. Украинский лидер подчеркнул, что действия Орбана подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям, особенно в условиях конфликта Украины и России.
25 мая Орбан в соцсети Х написал, что вступление Украины в ЕС будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Он добавил, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к объединению.