Орбан ответил на критику Зеленского в адрес Венгрии

«Украина получает помощь от Венгрии, <...> и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что понимает, кто такой президент Украины и кто такие украинцы. Орбан сказал, что они не могут говорить с венграми высокомерно.